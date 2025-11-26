Prefeito Fabinho Costa (CID) - Renata Cristiane

Prefeito Fabinho Costa (CID)Renata Cristiane

Publicado 26/11/2025 16:38 | Atualizado 26/11/2025 16:39

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), em sua participação no programa "Renata Cristiane Online", da rádio RCFM 88,7, nesta quarta-feira (26), traçou um panorama político e administrativo do município, destacando avanços da gestão e metas para os próximos anos. A entrevista evidenciou a estratégia do governo para consolidar Iguaba como referência regional em segurança, mobilidade, turismo e geração de empregos — e também marcou posicionamento claro para o cenário eleitoral de 2026.



Fabinho anunciou que a prefeitura prepara concurso público para ampliar o efetivo da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito, reforçando a política de estruturação da segurança local. Pesquisas já em andamento com moradores têm identificado gargalos da mobilidade, e o governo avalia alternativas como um roteiro hidroviário pela Laguna de Araruama, interligando Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama e Cabo Frio. O projeto, segundo o prefeito, pode se transformar em uma mudança estrutural na logística regional.



Na área econômica, Fabinho reforçou que pretende deslocar o eixo de geração de empregos para além do setor público. A estratégia inclui construção de novas escolas, estímulo à instalação de empresas e incentivos fiscais ao setor hoteleiro. Entre os investimentos com maior impacto está a Ilha dos Dinossauros, empreendimento turístico que deve gerar mais de 400 empregos diretos.



O prefeito também destacou os resultados do município na segurança, afirmando que Iguaba Grande segue como “a cidade mais segura da Região dos Lagos”, graças à qualificação das equipes, investimentos em tecnologia e integração entre as forças policiais — um dos pilares políticos da gestão.



Com a alta estação de 2026 no horizonte, Fabinho disse que a preparação já começou: arenas esportivas, obras na orla, melhorias nos quiosques e novos pontos turísticos instagramáveis estão no pacote de entregas planejadas.



Na seara política, o prefeito declarou apoio ao secretário executivo do Conserlagos, Vantoil Martins, para deputado estadual. Fabinho defendeu que o eleitorado avalie gestões com base em resultados concretos e rejeitou a ideia de que apenas políticos tradicionais estejam preparados para governar. “Uma pessoa que já precisou do serviço público pode não ter histórico político, mas está preparada para governar. A política pertence ao povo”, afirmou, reforçando o discurso de renovação.