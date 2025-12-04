Wallace Silva, Zeca Novais, Daniela Soares, Luciano Mattos e André Mônica - Ascom

Wallace Silva, Zeca Novais, Daniela Soares, Luciano Mattos e André Mônica Ascom

Publicado 04/12/2025 15:27 | Atualizado 04/12/2025 15:27

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), anunciou nesta quarta-feira (3) o início de uma parceria para levar ao município o projeto "Lona na Lua", iniciativa reconhecida por promover inclusão social por meio da arte circense, do teatro e da dança. Representando a instituição estavam o diretor Zeca Novais e o coordenador Wallace Silva.

Segundo a gestora, o programa representa uma nova frente de oportunidades para crianças e jovens da cidade, reforçando o compromisso da administração com políticas de desenvolvimento humano.

A reunião, que também teve presença do secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, contou, ainda, com a presença do ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, que participou das tratativas para implementar o projeto em Araruama. A prefeita destacou que a chegada da iniciativa será mais um passo na ampliação das ações voltadas à juventude e ao fortalecimento de projetos transformadores no município.