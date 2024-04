Gabriela explica tudo - Divulgação

Gabriela explica tudo Divulgação

Publicado 15/04/2024 00:00

Li uma matéria onde o Airbnb falava sobre a proibição de câmeras no interior das hospedagens. Caso eu encontre uma, como devo agir?

Arthur Mendonça, Maricá.



Segundo Gabriela Payne, especialista em Direito Imobiliário, o Airbnb proibiu explicitamente a instalação de câmeras no interior dos quartos de suas hospedagens como parte de uma nova política. A advogada destaca o que se deve fazer caso encontre uma câmera dentro de uma locação do Airbnb ou de qualquer outro serviço de hospedagem.



1 - Relate imediatamente o ocorrido: a empresa tomará medidas contra o anfitrião responsável, como remover a câmera.



2 - Documente toda a descoberta: tire fotos e faça vídeos que mostrem a existência das câmeras e o local e o cômodo em que estão instaladas. Essa medida servirá como evidência.



3 - Faça um Registro de Ocorrência: dependendo das circunstâncias específicas do caso, pode ser apropriado realizar um Boletim de Ocorrência, principalmente se a câmera escondida estiver em banheiro ou quarto ou em locais em que tenha captado conteúdo de nudez ou conotação sexual.



4 - Acione um advogado e busque orientação jurídica: a orientação pode variar dependendo das circunstâncias específicas do caso. Isso pode incluir avaliar as medidas legais apropriadas contra o anfitrião, como buscar compensação por danos morais, a restituição dos valores pagos pela locação e a possibilidade de responsabilização criminal.



É fundamental que os viajantes estejam atentos e preparados para lidar com situações potencialmente invasivas durante suas estadias, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21 - 99328-9328 - somente para mensagens): Leandra Viana (Porto Saúde), Alexandre de Carvalho (Light), Renato Gomes (Águas do Rio).