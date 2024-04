Advogado Mateus Terra - Divulgação

Há seis anos, comprei um imóvel na planta com promessa de entrega para junho de 2023, o que não aconteceu. Agora, a incorporadora já disse que a obra deve atrasar mais alguns meses. O que faço? Estava contando com esse imóvel para reduzir minhas despesas e sigo pagando aluguel.

O advogado Mateus Terra explica que, em casos de aquisição de imóvel na planta, é comum que os contratos tenham a previsão de atraso de até 180 dias. "É uma cláusula comum e que tem sido considerada válida pela Justiça", destaca.



No entanto, após ultrapassado esse prazo, o comprador dispõe de algumas opções para tomar providências.



A primeira delas é pedir o cancelamento do contrato, com a devolução dos valores pagos e multa contratual. Caso não tenha interesse em cancelar o contrato, o comprador tem direito a uma multa de 1% do valor do imóvel por mês de atraso que for além deste prazo, além de poder ser indenizado também por danos morais, dependendo do caso.



Em qualquer um dos casos, antes de tomar uma decisão, é importante pesquisar sobre a construtora, para verificar se ela não está com problemas financeiros que possam impedir o pagamento de um acordo e consultar um advogado especialista no assunto.



