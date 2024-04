A advogada Jeanne Vargas - Divulgação

Publicado 02/04/2024 00:00

Recebo a aposentadoria por invalidez desde outubro de 2022. Tenho 60 anos. Posso ser convocado para fazer uma nova perícia médica?

Ângelo Martins, Coelho Neto.



Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, os aposentados que já completaram 60 anos, independente do tempo de recebimento da aposentadoria, estão isentos de perícia, assim como o aposentado por invalidez portador de HIV. "Também estão isentos de perícia os aposentados por invalidez a partir dos 55 anos de idade e que já estejam no mínimo há 15 anos em benefício pelo INSS, podendo ser contado nesse tempo o auxílio-doença que veio antes da aposentadoria", explica.



No entanto, se o aposentado for convocado pelo INSS, deve marcar a perícia e comparecer no dia agendado, levando exames e laudos médicos que comprovem que o segurado continua sem condições de trabalhar e por quanto tempo, evitando assim que o benefício seja cessado.



