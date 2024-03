Marlon explica tudo - Divulgação

Marlon explica tudoDivulgação

Publicado 27/03/2024 00:00

Tenho um empréstimo consignado com taxas de 1,83% ao mês, o que equivale a 24,24% ao ano. Estou pensando em quitar antecipadamente, porém, o banco me ofereceu um desconto de apenas R$ 1.143,00, valor que considerei muito baixo. Gostaria de uma orientação: será que esse desconto está correto?

Maria da Conceição Dias, Irajá.



Segundo o gestor e educador financeiro Marlon Glaciano, para avaliar se o desconto oferecido é pouco ou não, se faz necessário entender as regras de quitação de um empréstimo consignado. "É importante estar atenta a todos os detalhes para não se prejudicar futuramente", alerta.



A quitação do pagamento, seja ela parcial ou total, obriga que a instituição financeira retire do saldo em aberto toda e qualquer incidência de juros futuros e isso consequentemente fará com que o valor seja reduzido. Desta forma, podemos afirmar que o valor oferecido está correto, tendo em vista que a conta feita pela instituição não depende de um cálculo criado por ela e, sim, por uma obrigação em lei e que deverá ser cumprida.



"Caso exista um desconforto em relação ao valor, recomendo que solicite um extrato completo do empréstimo, que detalhe o fluxo de pagamento, as taxas acordadas, e assim será possível validar o cálculo e o valor final oferecido para quitação. Se ainda assim sentir que está sendo lesada de alguma forma, é importante buscar ajuda profissional para que tire todas as dúvidas", orienta o especialista.



Vale enfatizar que a retirada de juros futuros é uma obrigação legal que influencia na redução do valor final, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



