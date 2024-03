Psicóloga Andreia Calçada - Divulgação

As escolas do Rio de Janeiro proibiram o uso de celular tanto em sala de aula como na hora do recreio. Do ponto de vista psicológico, quais são os prós e os contras que essa medida pode trazer para as crianças e adolescentes?

Ana Claudia Dantas, Catete.



Segundo psicóloga Andreia Calçada, cada atividade tem seu local e momento para acontecer e crianças e adolescentes precisam ter limites com relação ao uso do celular. "Sala de aula não é lugar para ver vídeos, entrar nas redes sociais e trocar mensagens pelo WhatsApp. O celular é um fator de distração e faz com que os alunos percam o foco no que está sendo ensinado", enfatiza.



Entretanto, é importante reconhecer que o celular também pode ser utilizado de forma educativa, com acesso a pesquisas, vídeos e conteúdo on-line que ajudam no processo de aprendizagem. "Ao restringir o uso dos aparelhos durante as aulas, as escolas buscam oferecer melhores condições para o desenvolvimento acadêmico, mas é importante que esta medida seja implementada de forma equilibrada e acompanhada de políticas educacionais que incentivem o uso responsável da tecnologia", conclui a especialista.



