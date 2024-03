Advogado Mateus Terra - Divulgação

Advogado Mateus Terra Divulgação

Publicado 15/03/2024 00:00

Recentemente, aluguei um imóvel para temporada, com base nas fotos e descrições fornecidas pelo proprietário em um anúncio on-line. No entanto, ao chegar ao local, percebi que o imóvel não correspondia às expectativas criadas no anúncio, apresentando problemas de infraestrutura e limpeza. Quais são os meus direitos em relação a solicitar reembolso, alteração de acomodação ou qualquer outra forma de compensação diante dessa situação? Senti-me enganada.

Amanda Martins, Nova Friburgo.



A situação relatada pela nossa leitora parece ser um claro caso de propaganda enganosa. Infelizmente, não é raro que proprietários usem fotos antigas ou melhoradas para anunciar seus imóveis. Recentemente, foi noticiado até mesmo que algumas pessoas anunciavam 'vista para o Cristo' ou 'vista para a praia' e colavam uma foto na janela, para enganar os consumidores", comenta o advogado Mateus Terra.



O especialista aconselha que o consumidor que se sentir enganado pode pedir imediatamente o reembolso e cancelar a hospedagem. Também é possível manter a hospedagem e solicitar um desconto proporcional ao que seria cobrado com a condição atual do imóvel.



O proprietário também deve indenizar a consumidora por qualquer outro prejuízo que tenha tido pelo fato do imóvel não estar igual ao anunciado.



Não hesite em buscar orientação legal e fazer valer seus direitos como consumidor, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21 - 99328-9328 - somente para mensagens): Dinorá dos Santos (Light), Maria Carvalho (Santander), Carlos Ramos (Águas do Rio).