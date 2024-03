Advogada Marcele Loyola - Divulgação

Advogada Marcele LoyolaDivulgação

Publicado 25/03/2024 00:00

Fui demitido sem justa causa da empresa que trabalhei durante 16 anos. A justificativa foi contenção de despesas. Estou em dúvida sobre os direitos trabalhistas que tenho. Já tem um mês e meio que fui dispensado e a minha rescisão ainda não foi paga. O que faço?

Arthur Coutinho, Itaguaí.



Segundo a advogada Marcele Loyola, ao ser dispensado sem justa causa, o trabalhador tem uma série de direitos garantidos por lei. Isso inclui o aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado, o recebimento do saldo de salário dos dias trabalhados, décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e proporcionais, além do adicional de 1/3 sobre as férias. Além disso, há a multa de 40% sobre o FGTS, o direito de sacar o FGTS e receber o seguro-desemprego. Importante ressaltar que o aviso prévio tem duração de 30 dias, podendo ser acrescido de três dias para cada ano trabalhado, com o limite máximo de 90 dias.



De acordo com a legislação, quando do término do contrato de trabalho, o empregador tem o prazo de 10 dias para entregar ao empregado o termo de rescisão do contrato de trabalho, a guia de seguro-desemprego e a chave para saque do FGTS, bem como ainda deverá nesse mesmo prazo pagar as verbas rescisórias devidas, sob pena de multa que é prevista em lei a favor do empregado.



Além desses, são ainda direitos do empregado nessa situação o recebimento de horas extras, adicionais e comissões devidos que não tenham sido pagos durante o contrato de trabalho e ainda eventualmente outros previstos em convenções e acordos coletivos de trabalho para a categoria do empregado. "Não cumprindo o empregador suas obrigações, poderá ser proposta ação judicial na Justiça do Trabalho pelo empregado, através do sindicato profissional ou ainda por advogado, para buscar o recebimento dos direitos e valores que lhe são devidos", orienta a especialista.



É fundamental que tanto empregadores quanto trabalhadores estejam cientes dos direitos e obrigações estabelecidos pela legislação trabalhista, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br.



