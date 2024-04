Advogado Solon Tepedino - Divulgação

Advogado Solon TepedinoDivulgação

Publicado 04/04/2024 00:00

Trabalho em uma empresa há cinco anos e estou sofrendo assédio moral por parte do chefe. O que faço para denunciar a situação e garantir meus direitos trabalhistas?

Anônimo.



De acordo com o advogado Solon Tepedino, em casos de assédio no ambiente de trabalho, a ação imediata é fundamental. O empregado deve buscar orientação junto a um advogado especializado em direito trabalhista para ingressar com uma reclamação, pleiteando, entre outros direitos, a rescisão indireta do contrato de trabalho.



Além disso, o empregado pode procurar o Ministério Público do Trabalho para denunciar a situação. Em casos mais graves, o assédio pode configurar um crime, sendo possível recorrer ao Ministério Público Estadual para denunciar o agressor.



Tepedino esclarece que o empregado possui algumas opções quando sofre assédio moral dentro do ambiente de trabalho: procurar um advogado trabalhista para buscar seus direitos junto à Justiça do trabalho, intervenção do Ministério Público do Trabalho e, em casos extremos, ação policial e intervenção do Ministério Público Estadual.



O objetivo primordial é interromper esse tipo de comportamento prejudicial e promover um ambiente de trabalho saudável, salienta o advogado Átila Nunes



