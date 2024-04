Psicóloga Andreia Calçada - Divulgação

Psicóloga Andreia CalçadaDivulgação

Publicado 11/04/2024 00:00

Desde que me separei, reparo que meu filho, que tem 7 anos, tem demonstrado sinais de ansiedade. Ele fica comigo a cada 15 dias e costuma dormir mal, fica irritado e, se é contrariado, geralmente não quer sair para passear, o que ele adorava fazer. Devo buscar ajuda psicológica?

Marcos Alves, Anchieta.



Os pais devem ficar atentos aos sinais de alerta que a criança pode vir a apresentar, como mudanças de comportamento que não existiam e passaram a acontecer. "Podem ser mudanças na saúde, no desempenho escolar ou nas relações sociais. Alterações que podem estar ligadas a ansiedade, estresse, distúrbios alimentares e até depressão", alerta Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica.



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em torno de 3% das crianças entre 6 a 12 anos sofrem de depressão. Por isso, reconhecer os sinais e oferecer apoio é primordial para ajudar a criança a fim de prevenir algum transtorno psiquiátrico mais sério no futuro.



"Se você já tentou conversar com o seu filho para saber qual é o problema, mas ele não se abriu com você ou com a mãe, vale tentar uma ajuda psicológica para ele e também uma orientação para os pais", orienta a especialista.



Ao reconhecer esses sinais precocemente e buscar apoio profissional adequado, é possível oferecer à criança o suporte necessário para prevenir transtornos psiquiátricos mais sérios no futuro



