Advogada Luciana Gouvêa - Divulgação

Advogada Luciana GouvêaDivulgação

Publicado 30/04/2024 00:00

Quero fazer um testamento. O que devo fazer e quem devo procurar?

Célia de Souza, Niterói.



A advogada Luciana Gouvêa destaca a importância de planejar a distribuição dos bens e ativos após a morte. Antes de tudo, é fundamental consultar um advogado especializado em Direito Sucessório para garantir uma distribuição eficiente e justa dos seus ativos. "A documentação necessária para fazer um testamento em vida é bem simples, basta apresentar o RG do testador e de duas testemunhas. É importante ressaltar que as testemunhas não podem ser parentes ou beneficiadas", orienta.



O testador e as testemunhas devem comparecer ao cartório, onde o testamento será redigido pelo tabelião. Nesse processo, todos os dados são revisados e conferidos segundo os requisitos da lei.



Após isso, o tabelião lê todas as disposições do testamento em voz alta — apenas uma vez — e depois prossegue com a coleta da assinatura de todos os envolvidos. Por fim, é lavrada a escritura do testamento em vida. Uma cópia fica arquivada no cartório, enquanto a outra é entregue ao testador.



Gouvêa pontua que não é obrigatória a presença de um advogado para a elaboração de um testamento em vida, mas a falta de orientação jurídica pode fazer com que o documento seja nulo. Por isso, é recomendado contar com o auxílio de um profissional do Direito para garantir que o testamento não somente reflita a vontade do testador, como também esteja válido perante a lei.



Lembre-se sempre da importância da orientação jurídica para evitar possíveis complicações futuras, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21 - 99328-9328 - somente para mensagens): Janete da Silveira (Lojas Americanas), Luciana Ferreira (Itaú), Ana Bastos (Iguá).