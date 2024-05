O secretário Adilson Pires - Divulgação

Publicado 02/05/2024 00:00

Estou desempregado e fui ao CRAS para buscar informações sobre critérios para concessão de benefícios sociais, mas não consegui ser atendido. Como posso saber se estou apto a receber algum benefício? (Mauro Coutinho, Anchieta).

A melhor forma de verificar sua elegibilidade para receber benefícios sociais é se dirigir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua residência. Os CRAS são estruturas fundamentais para oferecer suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo serviços socioassistenciais básicos e realizando uma avaliação técnica da situação de cada indivíduo.

Para receber atendimento nos CRAS, é preciso se dirigir a uma das unidades de referência que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e estão estrategicamente localizadas em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social.

Uma vez que compareça ao CRAS, profissionais irão realizar uma avaliação técnica e, então, irão orientar sobre como proceder para obter acesso aos benefícios disponíveis na assistência social, inclusive como ingressar no Cadastro Único, que é uma ferramenta importante que permite ao governo identificar e compreender a realidade das famílias em situação vulnerável no Brasil e é a porta de acesso para uma série de benefícios sociais do Governo Federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tarifa social de energia elétrica, entre outros. Para inclusão ou atualização do cadastro no município do Rio de Janeiro, precisa agendar o atendimento em uma das 10 unidades das Centrais CadRio através do site http://cadunico.rio

“Espero que essas informações sejam úteis e que você consiga obter o suporte necessário para superar esse momento de dificuldade. Se precisar de mais alguma orientação, não hesite em retornar ao CRAS mais próximo da sua residência”, afirma Adilson Pires, Secretário Municipal de Assistência Social.

