Sou MEI e estive em auxílio-doença por dois anos devido a um câncer. Gostaria de saber se esse período de afastamento conta para a minha aposentadoria. (Maria Gomes Novaes, Anchieta)



Segundo a advogada Débora Knust, a resposta é depende. “A legislação irá garantir a contagem deste período de afastamento por motivo de doença desde que, após a alta do INSS, o pagamento das contribuições seja retomado. Caso após a alta não tenha retomado o pagamento, o período não será considerado. Isso é o que chamamos de tempo intercalado”, explica a especialista em Direito Previdenciário.



Knust recomenda que, se as contribuições não foram retomadas, a situação seja regularizada o mais rápido possível para garantir a inclusão dos 24 meses de afastamento no cálculo da aposentadoria.



“Em casos de contribuição onde o segurado é responsável pelo pagamento, ou seja, MEI, contribuinte individual ou facultativo, é indispensável o pagamento em dia, para que a contribuição seja considerada.

Desta forma, efetue o pagamento da contribuição do MEI sempre no dia 20 de cada mês, para garantir seus direitos”, alerta Knust.



Manter as contribuições em dia é essencial para assegurar todos os direitos previdenciários, especialmente para as categorias que dependem do próprio recolhimento, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico @reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



