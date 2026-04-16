Melhorias vão proporcionar mais qualidade de vida e opções de lazer para quem frequentar o espaço - Foto Divulgação

Melhorias vão proporcionar mais qualidade de vida e opções de lazer para quem frequentar o espaço Foto Divulgação

Publicado 16/04/2026 19:07 | Atualizado 16/04/2026 19:30

Conceição de Macabu – Resultado de parceria da prefeitura com o governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, moradores de Conceição de Macabu, na região Norte Fluminense, passam a contar com um espaço de lazer totalmente reestruturado, a partir desta sexta-feira (17).

Trata-se da nova Praça Doutor José Bonifácio Tassara, na Avenida Victor Sence, a principal via da cidade, que conta com vestiários, banheiros, quadra poliesportiva, academia com equipamentos para terceira idade, além da reforma da pista de skate. Com investimento de R$ 6 milhões, a reestruturação tornou o espaço mais moderno e acessível para pessoas de todas as idades.

A inauguração está prevista para as 10h; mas a programação terá ainda torneio de futebol, entre as atividades, e show da banda Karametade no encerramento, a partir das 22h. O espaço tem cerca de 13 mil metros quadrados e está com nova iluminação, aumentando a segurança para os frequentadores.

A área de convivência e lazer ganhou pista de corrida, solário com pergolado e caramanchão. Durante as obras, foram implementados no espaço a revitalização do parque infantil, recuperação e pintura dos alambrados, demarcação do piso da quadra, instalação de equipamentos esportivos para terceira idade e paisagismo.

O secretário de Infraestrutura, Raul Fanzeres, resume que a reforma da praça é uma demanda antiga da população local e reforça o compromisso do governo do estado com a valorização dos espaços públicos e a melhoria da qualidade de vida da população: “O espaço ficou mais seguro, acessível para todas as idades e com mais opções para a diversão e atividades físicas ao ar livre”.

Fanzeres realça que as melhorias vão proporcionar mais qualidade de vida e opções de lazer para os moradores de Conceição de Macabu: “O projeto de revitalização da Praça Central Doutor José Bonifácio Tassara foi realizado em parceria com a prefeitura e também incluiu a modernização da iluminação do local com a instalação de 150 lâmpadas de LED”, conclui.