Após a passagem da máquina para manutenção da Estrada São Henry, as chuvas tornaram o local intransitável Foto Reprodução
Chuva deixa estrada vicinal intransitável em Macabu
Moradores reclamam e Secretaria de Agropecuária promete providências; DER programa avaliação em rodovias para realizar reparos
Conceição de Macabu - Estradas vicinais e rurais de Conceição de Macabu (RJ) vêm recebendo ações contínuas de manutenção e recuperação por parte do governo municipal, para reparar danos causados por períodos de chuvas intensas. Mas a São Henry, antes da ponte, está intransitável.
Recentemente, houve intervenções para manutenção da Estrada São Pedro, a antiga Estrada FEEM (Fundação Estadual de Educação do Menor), com serviços de patrolamento, abertura de sarjetas, aplicação de fresa de asfalto e compactação. Também a Macabuzinho/Capelinha recebeu atenção.
Nesse caso, um trecho estratégico foi revitalizado com nivelamento e recuperação de desgaste para assegurar o escoamento agrícola. Segundo a Secretaria de Agropecuária, as equipes atuaram no nivelamento e melhorias em vias como a estrada entre Macabu e Osório, além de pontos em São Geraldo, São Domingos e na Estrada do Procura.
No entanto, moradores reclamam que, após a passagem da máquina para manutenção da Estrada São Henry, vieram as chuvas e a situação piorou: hoje o local está tomado de lama, com atoleiros, e nenhum carro está conseguindo passar. Eles alegam que a situação afeta principalmente crianças que estudam em uma escola próxima.
O secretário Jonathan Vasconcellos promete adotar providências e ratifica que: “Quanto às demais vicinais, a Secretaria de Agropecuária vem dando total apoio às estradas, atendendo todas as demandas de produtores rurais e de moradores de diversas localidades, dando andamento a um cronograma definido com a finalidade específica”.
Há ainda reclamações em relação ao acesso pelas RJ 196 e RJ 182: motoristas e a Câmara Municipal apontam desgastes no asfalto e mato alto em trechos importantes que ligam o município à Região Serrana e ao Norte Fluminense. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que equipes técnicas vão percorrer os trechos para identificar e avaliar os reparos necessários de conservação.
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