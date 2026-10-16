Os agentes se posicionaram em pontos estratégicos no primeiro momento e estão articulados para o desdobramento. - Foto Rede Social/Reprodução

Os agentes se posicionaram em pontos estratégicos no primeiro momento e estão articulados para o desdobramento. Foto Rede Social/Reprodução

Publicado 16/10/2026 19:00 | Atualizado 16/10/2026 19:00

O transporte pirata de passageiros está na pauta de asfixia no município de Conceição de Macabu (RJ), em uma ação estratégica do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) de grande porte voltada a coibir também as famosas "lotadas" intermunicipais e locais.

A iniciativa atende a um clamor da população por mais proteção nas estradas e visa blindar a economia formal contra a concorrência desleal que prejudica as empresas regularmente concedidas. Os agentes montaram barreiras e pontos de bloqueio táticos em locais estratégicos de entrada e saída do município no início da semana e desdobram as ações.

O foco central das abordagens são veículos particulares suspeitos de realizar o deslocamento remunerado de pessoas sem qualquer tipo de vistoria ou autorização prévia dos órgãos competentes. Até o momento, o balanço parcial aponta cerca de 18 veículos, 15 dos quais eram carros particulares.

Todos os flagrados estavam em atividade suspeita de transporte ilegal de passageiros: cobrança de tarifa sem qualquer tipo de regulamentação ou seguro para os usuários. O Detro explica que a fiscalização é motivada por um volume crescente de denúncias canalizadas através da Ouvidoria do órgão.

Estratégia na RJ-182

Os relatos apontam vans principalmente no trajeto entre Conceição de Macabu e Macaé, denunciadas por passageiros e empresas concessionárias pela realização de embarques e desembarques fora das áreas permitidas e alterando trajetos regulamentados para maximizar os lucros de forma desleal. Porém, as “lotadas” utilizando carros particulares são ressaltadas como os grandes desafios.

Durante a operação, o Detro-RJ estabeleceu um forte cordão de isolamento na RJ-182. Os dados detalham que, diante dos flagrantes, os automóveis apreendidos foram rebocados após ficar comprovado o transporte irregular de passageiros. Além de terem os carros recolhidos aos pátios públicos, os condutores autuados terão de pagar uma pesada punição administrativa.

Pelo que está definido, a multa fixada é de R$ 4.626,52, valor estipulado legalmente com base na Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro (Ufir-RJ). Como desdobramento imediato, a autarquia confirma que as ações de trânsito em Conceição de Macabu não são isoladas; o patrulhamento e as blitze integradas seguem um cronograma permanente e itinerante ao longo das próximas semanas.

Cobranças na Câmara

De acordo com o Detro, o objetivo é zerar os índices de clandestinidade na região, garantindo que o cidadão macabuense tenha acesso exclusivo a transportes que cumpram os requisitos técnicos exigidos por lei, como vistorias mecânicas em dia e seguros contra acidentes. O órgão confirma que intensificará a fiscalização neste final de semana.

Impulsionada pela pressão popular diante dos problemas diários enfrentados principalmente por quem estuda ou trabalha fora, a Câmara Municipal de Conceição de Macabu tem cobrado ao Detro um posicionamento sobre a precariedade extrema do transporte intermunicipal. As discussões legislativas recentes pautaram a reorganização das linhas intermunicipais e uma fiscalização rigorosa.

Para reforçar o combate à clandestinidade, os vereadores aprovaram a redefinição por lei dos pontos operacionais do transporte complementar (vans regulamentadas) para tentar dar mais fluidez e opções viáveis aos passageiros dentro do município. Os parlamentares colocaram o clamor popular em pauta prioritária.