Prefeitura de Cordeiro aquece enconomia local em dezembroReprodução Redes Sociais

Publicado 24/12/2023 08:14

Cordeiro fechou o ano com um reforço na economia local de cerca de R$ 6 milhões, resultado das ações do governo como antecipação do pagamento da folha de dezembro, pagamento da 2ª parcela do 13º salário, entrega do cartão natalino e entrega de cesta natalina. Juntos, os investimentos totalizaram o valor de R$ 5.955.755,50.

Com esse valor, a Prefeitura pretende contribuir para o aquecimento da economia local, em uma época tão importante para os comerciantes e para todas as famílias. Para o Prefeito Leonan Melhorance, "terminar mais um ano com os salários em dia reflete o compromisso da administração municipal com os servidores".