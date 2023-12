Programação variada para comemorar o aniversário de Cordeiro e a chegada de 2024 - Divulgação

Publicado 28/12/2023 10:55 | Atualizado 28/12/2023 10:56

A prefeitura de Cordeiro anunciou a realização de shows gratuitos no próximo fim de semana para celebrar a chegada de 2024 na cidade. As atrações acontecem a partir das 20h no sábado (30) e no domingo (31) e vão até a madrugada, no Parque de Exposições.

No sábado (30), o clima festivo será embalado pela DJ Elisa Lima, Raça Mineira e o pagode do Arlindinho. No domingo (31), Cordeiro vai saudar o novo ano e comemorar o 80º aniversário do município com o DJ Armando, Zequinha Top Show, Forró Swing Livre e Banda Massa.