Construção da rede de drenagem para águas pluviais Divulgação

Publicado 16/04/2024 15:10

A Secretaria de Agricultura construiu um bueiro na descida da Crista, estrada de acesso à localidade do Corumbá, em Cordeiro.

As patrolagens são realizadas com declives nos cantos, dando assim o esgotamento necessário das águas pluviais, explicou a Prefeitura. Com o bueiro, as águas são esgotadas dando mais conforto aos usuários da estrada, evitando as erosões e valetas.

Além de facilitar o escoamento da água, o bueiro permite o acesso mais fácil à localidade, reduzindo os transtornos causados por estradas danificadas. Além disso, de acordo com o governo, visa garantir a adequada drenagem da água, a preservação das vias e a segurança dos moradores locais, principalmente em períodos chuvosos.