A renovação antecipada garante segurança para planejamento escolar e evita congestionamentos nos períodos finais de matrículaReprodução Prefeitura de Cordeiro

Publicado 16/10/2025 17:52

No dia 18 de outubro, das 8h às 12h, todas as escolas da rede municipal de Cordeiro estarão abertas para a renovação de matrícula para o ano letivo de 2026, para os alunos das turmas de MI (creche) e Pré II (educação infantil).

Os pais ou responsáveis que não conseguirem comparecer no plantão poderão procurar as unidades escolares até dia 20 de outubro. Já para transferência interna entre as unidades escolares, para quem já é aluno da rede municipal, o prazo vai até 24 de outubro. A renovação pode ser feita presencialmente, direto na unidade escolar do aluno, ou via email da escola.

O resultado dos pedidos de transferência serão divulgados em 31 de outubro. De 03 a 07 de novembro o responsável pelo aluno deverá comparecer à escola para assinatura da ficha de matrícula, tanto nos casos de renovação de matrícula feita online quanto nos casos de transferências.

Para garantir vaga e evitar contratempos, pais e responsáveis devem observar rigorosamente os prazos e levar toda a documentação exigida.

A renovação antecipada garante segurança para planejamento escolar e evita congestionamentos nos períodos finais de matrícula. Além disso, o processo formaliza o vínculo do estudante com a unidade para o próximo ano letivo.