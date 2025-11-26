Município dará apoio financeiro para realização de apresentações artísticas durante Desfile na Avenida Raul Veiga - Site Prefeitura de Cordeiro

Município dará apoio financeiro para realização de apresentações artísticas durante Desfile na Avenida Raul VeigaSite Prefeitura de Cordeiro

Publicado 26/11/2025 11:32

Está aberto até 15 de janeiro de 2026 o Edital de Chamamento Público Nº 013/2025 da Secretaria Municipal de Turismo para seleção de Agremiações Carnavalescas (escolas de samba e blocos carnavalescos) para o Carnaval 2026.



O objeto deste Chamamento Público é Seleção de Agremiações Carnavalescas (Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos) do município para realização de apresentações artísticas durante Desfile na Avenida Raul Veiga, durante o Carnaval 2026, período de 13 a 17 de fevereiro de 2026. Os selecionados receberão apoio financeiro do governo municipal, conforme a categoria em que o grupo se enquadra: Escolas de Samba, receberão R$ 75 mil; Blocos Carnavalescos com Bateria (Ritmistas), ganharão

R$ 6 mil; e aos Blocos Carnavalescos sem Bateria (Ritmistas) serão destinados R$ 4 mil. Os requisitos e regulamento completo do chamamento estão disponíveis no Portal da Transparência do muicípio. Os documentos descritos no edital deverão ser entregues no Setor de Protocolo Administrativo, situado na Sede da Prefeitura Municipal de Cordeiro, no horário entre 9h às 17h30 até dia 15 de janeiro.

Relatar erro

Você pode gostar