Município dará apoio financeiro para realização de apresentações artísticas durante Desfile na Avenida Raul VeigaSite Prefeitura de Cordeiro
O objeto deste Chamamento Público é Seleção de Agremiações Carnavalescas (Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos) do município para realização de apresentações artísticas durante Desfile na Avenida Raul Veiga, durante o Carnaval 2026, período de 13 a 17 de fevereiro de 2026.
R$ 6 mil; e aos Blocos Carnavalescos sem Bateria (Ritmistas) serão destinados R$ 4 mil.
Cordeiro seleciona agremiações carnavalescas para Carnaval 2026
Chamamento público para interessados está aberto até 15 de janeiro
Ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português palestra em Cordeiro
Gratuito, evento acontece às 10h, no Centro de Cultura Ione Pecly
Cordeiro recebe recursos federais para a saúde
Do montante, R$ 200 mil serão aplicados na revitalização da Ponte do Rodolfo e R$ 150 mil serão destinados ao fortalecimento da saúde municipal
Vai até dia 28 de novembro o prazo para pagamento da Taxa de Fiscalização de Alvará e ISS Autônomo 2025
Guias podem ser emitidas pelo site da Prefeitura de Cordeiro
4ª edição da Expo Kids comemora o Dia das Crianças em Cordeiro
Animação ficou por conta do show infantil Sabiázinho
Escolas municipais abrem para renovação de matrícula no sábado (18)
Unidades funcionam de 8h às 12h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.