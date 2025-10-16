A tarde foi repleta de diversão, com brinquedos infláveis, banho de espuma, futmesa, gol de praia e muitas outras atraçõesDivulgação
4ª edição da Expo Kids comemora o Dia das Crianças em Cordeiro
Animação ficou por conta do show infantil Sabiázinho
Escolas municipais abrem para renovação de matrícula no sábado (18)
Unidades funcionam de 8h às 12h
Cordeiro dá início ao período de renovação de matrículas para 2026
Pais e resposáveis têm até 20 de outubro para procurar a unidade escolar e até dia 24 para pedir transferências entre escolas municipais
"Theatro Municipal em Turnê" chega a Cordeiro
Até 13 de setembro, público poderá conhecer marcos históricos, curiosidades e memórias que atravessam mais de um século de história desse grande patrimônio da cultura do RJ
Cães são resgatados em Cordeiro após denúncia de maus-tratos envolvendo agentes da Defesa Civil
Seis funcionários da Defesa Civil do município foram presos em flagrante pelo crime
Acusado de incêndio em contentores de lixo em Cordeiro é preso
Crime foi registrado na 154ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado
