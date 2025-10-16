A tarde foi repleta de diversão, com brinquedos infláveis, banho de espuma, futmesa, gol de praia e muitas outras atrações - Divulgação

A 4ª edição da Expo Kids comemorou o Dia das Crianças com muita alegria, no último domingo (12), no Parque de Exposições Raul Veiga. O evento reuniu centenas de crianças e suas famílias em uma tarde repleta de diversão, com brinquedos infláveis, banho de espuma, futmesa, gol de praia e muitas outras atrações. A criançada também pôde saborear pipoca, algodão doce e picolé, além de receber brinquedos distribuídos durante a festa. A animação ficou por conta do show infantil Sabiázinho. A Expo Kids é uma realização da Prefeitura de Cordeiro, por meio das Secretarias de Educação; Esportes e Lazer; e Turismo.

