A 4ª edição da Expo Kids comemorou o Dia das Crianças com muita alegria, no último domingo (12), no Parque de Exposições Raul Veiga.
O evento reuniu centenas de crianças e suas famílias em uma tarde repleta de diversão, com brinquedos infláveis, banho de espuma, futmesa, gol de praia e muitas outras atrações. A criançada também pôde saborear pipoca, algodão doce e picolé, além de receber brinquedos distribuídos durante a festa.
A animação ficou por conta do show infantil Sabiázinho.
A Expo Kids é uma realização da Prefeitura de Cordeiro, por meio das Secretarias de Educação; Esportes e Lazer; e Turismo.
