Vídeo mostra carro totalmente destruído - (Reprodução)

Vídeo mostra carro totalmente destruído (Reprodução)

Publicado 24/07/2024 15:27 | Atualizado 24/07/2024 17:53

Uma colisão frontal entre um veículo de passeio e um ônibus, na manhã desta quarta-feira (24), terminou com a morte de um menino de 6 anos na rodovia Rio-Santos (BR-101), altura de Angra dos Reis, na Costa Verde do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro saiu da faixa e provocou o choque contra o coletivo na altura do km500, no bairro Bracuí, sentido Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a PRF, a criança chegou a ser levada para o Hospital Geral da Japuíba, em Angra. Já a direção da unidade informou que o menino já chegou sem vida.

Também estavam no carro um adolescente de 17 anos, no banco do carona, e a mãe dos meninos, Renata Aragão, de 37 anos, que conduzia o veículo. Os dois foram levados em estado grave também para o Hospital da Japuíba. A direção da unidade divulgou que a mulher passou por cirurgia e segue em estado grave, enquanto o jovem se encontra estável.

Dentre os passageiros do ônibus, dois feridos sem gravidade. Eles também foram encaminhados ao Hospital da Japuíba.