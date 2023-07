Mulher trans Naiury Pereira Mourão, de 28 anos, desapareceu há 8 dias após sair de casa para encontrar um suposto namorado em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 04/07/2023 14:57

Familiares e amigos buscam, há 8 dias, pelo paradeiro da mulher trans Naiury Pereira Mourão, de 28 anos, que desapareceu após sair de casa para encontrar um suposto namorado, em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a família, Naiury foi vista, pela última vez, saindo do condomínio onde mora, em Itaipuaçu, por volta das 20 h, no último dia 26. Ela usava short jeans, blusa preta e carregava uma bolsa com o casaco preto. O chip do celular foi deixado no aparelho da irmã.

Apesar de ser comum dormir fora de casa, Naiury, segundo familiares, sempre avisava ou mantinha contato quando percebia que iria demorar ou viajar. A demora no retorno, no entanto, levou a família mobilizar amigos, vizinhos e acionar a polícia.

‘Nunca ficou tanto tempo fora sem avisar’

Para a cuidadora de idosos Indiany Pereira Mourão, de 27 anos, o sumiço da irmã é preocupante, pois sempre mantinha contato. “Ela nunca ficou tanto tempo fora sem avisar. Inclusive deixou o chip no meu aparelho para manter contato. Já realizamos buscas em hospitais, abrigos e ruas da região. Agora, o caso está com a polícia”, disse Indiany, que não descarta a hipótese de um crime por homofobia.

Investigações- Responsáveis pelas investigações, policiais da 82ª DP (Maricá) irão averiguar uma denúncia anônima, relatada pela família, sobre supostas ameaças recebidas por Naiury após um relacionamento anterior. Imagens de câmeras de comércios da região serão analisadas. O caso está sendo acompanhado pela coordenação municipal LGBT da Secretaria de Participação Popular de Direitos Humanos e Mulher de Maricá. "Já acolhemos a demanda, contatamos a família e estamos buscando informações para ajudar na elucidação do caso", ressaltou o coordenador Carlos Alves.



Informações – Quem tiver informações sobre o sumiço de Naiury Mourão pode fazer contatos com o Disque-Denúncia (2253-1177), com a Polícia Militar (190) ou com Setor de Descobertas de Paradeiros SDP/(Niterói (2717-2949). Todas as denúncias têm a garantia do sigilo e anonimato.