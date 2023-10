Yago Guilherme, de 14 anos, sumiu há 18 dias, após chegar em casa da escola e sair para brincar com amigos na área de lazer do condomínio em Benfica, na Zona Norte do Rio - Arquivo Pessoal

Familiares e amigos buscam há 18 dias pelo paradeiro do menino Yago Guilherme dos Santos, de 14 nos, que desapareceu após chegar da escola e sair do apartamento para brincar, em uma área de lazer, dentro do condomínio onde mora, em Benfica, na Zona Norte do Rio. O adolescente não portava aparelho celular. Ele vestia blusa vermelha, bermuda e boné, ambos na cor preta.

Um menino com as mesmas características de Yago teria sido visto pela última vez, um dia após o sumiço, na Estrada do Itararé, em um dos acessos ao Complexo do Alemão. A família, no entanto, realizou buscas na região e não encontrou o estudante, que nunca havia sumido ou ficado fora de casa sem avisar. Yago cursa o 6º ano do ensino fundamental no Ciep Juscelino Kubitschek, em Manguinhos.

Órfão de pai e mãe, Yago mora há 3 anos com a avó, a costureira Kátia Maria de Oliveira, de 61 anos, em um condomínio na Avenida D. Hélder Câmara. Com apoio de amigos e familiares, ela realiza buscas em ruas da região, hospitais, abrigos e institutos de medicina legais. O caso está sendo monitorado pelo Conselho Tutelar e investigado por policiais da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, no Jacaré.

‘Nunca vou perder a esperança de reencontrar meu neto’

Incansável, a costureira Kátia Oliveira costuma caminhar pela região e confere todas as informações sobre o paradeiro do neto, que cuida com carinho desde a morte da mãe. “No dia em que sumiu, ele veio da escola à tarde, chegou, sentou na poltrona, ficou por um tempo e saiu. Eu estava cochilando, mas percebi quando bateu a porta. Pensei que ainda estivesse brincando com os amigos no condomínio. Como demorou a retornar, saí para chamá-lo e não o vi mais. Nunca vou perder a esperança de reencontrar meu neto”, disse, emocionada, a costureira.



Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do estudante Yago Guilherme pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou o Programa SOS Crianças Desaparecidas da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que disponibiliza os contatos (2286-8337/98596-5296). Cabe ressaltar que as denúncias têm garantias do sigilo e anonimato.