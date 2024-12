Campanha de prevenção aos desaparecimentos de crianças e adolescentes será exibida em ônibus e rodoviárias - Fia-RJ

Campanha de prevenção aos desaparecimentos de crianças e adolescentes será exibida em ônibus e rodoviárias Fia-RJ

Publicado 20/12/2024 23:29

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), vinculada ao Governo do Estado, em parceria com o Rio Ônibus e a OnBus, lança uma importante campanha de conscientização e prevenção sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes.

A ação, que faz parte do Programa SOS Crianças Desaparecidas, acontecerá de 23 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025. O período foi escolhido porque nesta época se intensificam os deslocamentos e as atividades de lazer devido às férias escolares e ao verão, aumentando o risco de desaparecimentos.

Durante a campanha, vídeos informativos serão exibidos nas tvs internas dos ônibus da capital fluminense e nos terminais rodoviários, impactando mais de 3 milhões de passageiros. A iniciativa também será amplamente divulgada nos canais digitais, ampliando seu alcance.

“Essa ação reforça o compromisso da FIA-RJ em ampliar as ações de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. Durante um período desafiador, como as férias escolares, unir esforços é essencial para conscientizar a sociedade e minimizar riscos. Essa iniciativa não só informa, mas também promove uma rede de cuidado e proteção que pode salvar vidas”, ressaltou Fernanda Lessa, presidente da FIA-RJ.

Prevenção e identificação

A FIA-RJ reforça a relevância da emissão da carteira de identidade para crianças desde a primeira infância, medida que contribui significativamente para a prevenção de desaparecimentos. A Fundação também orienta sobre a necessidade de agir rapidamente em casos de desaparecimento, seguindo as diretrizes da Lei nº 11.259/2005, que determina a investigação imediata ao notificar os órgãos competentes.



“É uma honra para o Sindicato poder ajudar em uma causa tão nobre quanto a prevenção ao desaparecimento de crianças. É essencial o alcance que os nossos ônibus e terminais rodoviários possuem. Se uma única criança for protegida por essa ação, já valeu a pena”, afirmou o presidente do Rio Ônibus, João Gouveia.

Busca ativa tem alto índice de casos resolvidos

Com 28 anos de atuação, o Programa SOS Crianças Desaparecidas possui um importante histórico: de 4.600 casos registrados, 3.965 resultaram em localizações bem-sucedidas, alcançando uma taxa de sucesso superior a 86%. Em 2024, foram contabilizados 223 novos casos, dos quais 189 já foram resolvidos, permanecendo 34 casos em aberto.

Segundo Luiz Henrique Oliveira, gerente do programa, as parcerias são essenciais para engajar a sociedade e contribuir na localização de crianças e adolescentes desaparecidos.

“Nosso principal objetivo é reduzir os casos ao mínimo possível, focando em ações preventivas. Estamos dando um passo significativo na ampliação da conscientização e no fortalecimento das estratégias de prevenção”, ressaltou Oliveira.



Além da busca ativa, o programa presta assistência psicossocial às famílias e oferece suporte na elaboração e divulgação de materiais como vídeos e cartazes, amplificando a visibilidade dos casos por meio de uma ampla rede de parceiros na mídia e nas redes sociais. Após a localização, o atendimento psicossocial garante o encaminhamento adequado a políticas públicas nas áreas de saúde, educação e assistência social.



A população pode contar com o apoio do Programa SOS Crianças Desaparecidas para registrar ocorrências e divulgar casos. Em situações de desaparecimento, é fundamental procurar a delegacia mais próxima munido de uma fotografia recente da criança ou adolescente.



Serviço



Programa SOS Crianças Desaparecidas

Contatos: (21) 2286-8337 | (21) 99400-7704 | (21) 98596-5296