Policial algema adolescente negro enquanto jovem branco é colocado em sofá Reprodução

Publicado 16/02/2022 18:51 | Atualizado 16/02/2022 19:38

Nova Jersey - Uma briga no shopping de Nova Jersey que terminou com a polícia algemando e prendendo um rapaz negro no chão enquanto o adolescente branco, envolvido no conflito, aguarda em um sofá está sob investigação. O caso aconteceu no último sábado (12), no Bridgewater Commons Mall, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Nas imagens, é possível ver os meninos trocando socos. Em seguida, os policiais chegam e jogam o adolescente de pele clara no sofá, enquanto um policial joga o adolescente negro no chão. O oficial masculino monta no adolescente negro e a oficial feminina coloca o joelho nas costas do menino, apesar dele não ter reagido.

A força desproporcional que a polícia usou na briga entre os adolescentes gerou indignação. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, se pronunciou sobre o caso e disse que o incidente mostrou uma clara diferença na forma como a polícia lidou com os dois adolescentes.

Although an investigation is still gathering the facts about this incident, I’m deeply disturbed by what appears to be racially disparate treatment in this video. We’re committed to increasing trust between law enforcement and the people they serve. https://t.co/ck9yCXMmL0 — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) February 16, 2022

"Embora uma investigação ainda esteja reunindo os fatos sobre este incidente, estou profundamente perturbado com o que parece ser um tratamento racialmente díspar neste vídeo. Estamos comprometidos em aumentar a confiança entre os agentes da lei e as pessoas que eles servem", tuitou o governador.

Já a polícia de Bridgewater está pedindo a qualquer pessoa com vídeo adicional do incidente que se apresente. Enquanto alguns aplaudiram as autoridades por dizerem que uma investigação está em andamento, outros questionaram o departamento e pediram que os policiais fossem disciplinados.

O caso reacendeu o debate nacional sobre o uso da força de policiais em abordagem de pessoas negras. A abordagem apontada como racista é mais um caso de abuso de poder desde o assassinato de George Floyd em 2020.