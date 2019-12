Felipe Araújo lança 'In Brasília Ao Vivo'

Rio - Felipe Araújo está lançando o segundo DVD de 2019: a primeira parte de 'In Brasília Ao Vivo' está chegando às plataformas digitais, quase um ano após o lançamento de 'Por Inteiro', DVD gravado no Rio. O cantor diz que a ideia de gravar o DVD por lá surgiu após ele fazer uma apresentação no evento 'Na Praia', uma praia artificial montada no Lago Paranoá, na qual artistas como Xand Avião já se apresentaram.

"Quando olhei aquela estrutura maravilhosa, achamos que era a cara do nosso projeto. Brasília também sempre recebe o sertanejo de portas abertas e, por isso, essa escolha", afirma o cantor goiano, que dessa vez preferiu ficar sozinho no palco e não receber convidados. "Mas com a escolha do lugar e análise do repertório, percebemos que era um momento, realmente, meu. Até porque já fiz parceiras de muito sucesso e estava na hora de lançar algo sozinho", diz.

O cantor abriu o lançamento do DVD pelo clipe de 'Mentira', presente no repertório ao lado de 'Longevidade / Inventa Algum Sentimento', 'Paranauê', 'Fetiche', 'Hoje eu Beberei' e o hit 'Atrasadinha', que vem rendendo bastante durante 2019.

"Foi uma das músicas mais importantes da minha carreira e também do ano. Ela está fechando o ano como a música mais tocada do Brasil, junto com a música do Gusttavo Lima, 'Cem Mil'. É sucesso no Brasil e também em outros países", afirma o cantor.

Parceria

Felipe recentemente firmou uma parceria do seu escritório com o de Gusttavo Lima. "Iremos participar dos eventos dele (os shows com a marca 'Buteco'). Tenho certeza que será muito importante pra mim tocar nestes eventos dele, que estão sendo considerados os maiores da atualidade", afirma o sertanejo.

Besteirol

No repertório do DVD, 'Hoje Eu Beberei' prossegue na linha das canções do sertanejo que falam de bebedeira e fim de relacionamento. "Hoje eu vou beber/Hoje eu beberei/Por sua culpa/Sua culpa/Por ver você deitada com ele/E falando, não para", diz a letra. "Esse tipo de assunto sempre faz sucesso com os fãs. A música chamada 'besteirol' sempre tem espaço, por conta alegria do povo brasileiro. Quem não gosta de dançar e curtir uma boa música, com um refrão fácil desses!", afirma.

Vida amorosa

Felipe, que é irmão do sertanejo Cristiano Araújo (morto num acidente de automóvel em 2015), vem negando que tenha voltado para a sua ex-namorada e mãe de seu filho Miguel, a psicóloga Carolina Marchezi. Em entrevistas, diz que eles são apenas bons amigos e parceiros. Agora a grande paixão de Felipe é mesmo a atriz Paolla Oliveira. Em uma coletiva de imprensa para falar do novo DVD, ele disse que iria esperar por Paolla a vida inteira. "Até em outras vidas estarei esperando ela", brincou.