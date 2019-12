Rio - A 14ª edição da Rio Réveillon, tradicional festa de réveillon do Jockey Club Brasileiro, vem para quem deseja dar as boas vindas a 2019 em grande estilo. Os principais shows da noite estão por conta do grupo Monobloco e da banda GrooveBox. Os Djs Tubarão e Zeduny também integram o line-up da noite da virada.

Ao todo, são três espaços, Exclusive, Lagoa e Gávea, e o público pode escolher qual deles deseja ao adquirir o convite da festa. Todos dão acesso ao palco principal. Igualmente, há open bar e open food nas três áreas. Além disso, bartenders ficam à disposição para servir whisky, vodka, energético, cerveja, sucos, água e refrigerantes, durante a noite inteira.



No espaço Exclusive, o ambiente é climatizado e há a possibilidade de reservar mesas. No Lagoa, há mesas rotativas e pufs apropriados para quem aprecia descansar durante a diversão.



O espaço Gávea também conta com mesas, mas é perfeito mesmo para quem quer curtir a noite dançando junto com familiares e amigos. O Rio Réveillon oferece a virada de ano perfeita para todas as idades. Outra boa notícia é sobre a área kids que novamente comparece para a alegria dos pais e da garotada.

Para o brinde que celebra o momento da virada do ano serão oferecidos espumantes entre às 23h30 e 1h. Tudo isso com vista para a queima de fogos da praia de Copacabana e da Lagoa Rodrigo de Freitas.

SERVIÇO

Evento: Rio Réveillon 2020. Data: 31/12/2019. Horário: das 21h às 5h. Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31, Gávea. Ingressos: Entre R$ 310 e R$ 630. Site: https://www.ingressocerto.com/rioreveillon2020