Livre, Rennan da Penha prepara novo DVD e parceria com Anitta

Rio - Após sete meses preso, Rennan da Penha foi solto no último dia 23 e, no início da semana, assinou um contrato de cinco anos com a Sony Music. Aos 25 anos, o idealizador do Baile da Gaiola tem usado o tempo em liberdade para definir os planos para o futuro. E seu primeiro projeto será um DVD gravado no dia 14 de janeiro no Espaço Hall, na Barra da Tijuca.

"Fiquei muito feliz por assinar com uma multinacional que está me dando a oportunidade de realizar o sonho de gravar meu DVD. Vai ser um espetáculo de funk. Vai ter balé e vários artistas, tanto do rap quanto do funk. Acho que vai ficar uma coisa bem diferente", adianta o produtor.

Para aumentar a ansiedade dos fãs até lá, Rennan já adianta algumas das parcerias. "Entre os artistas vão estar o Matuê, o Filipe Ret, o MC Cabelinho e o MC Livinho. E o que vamos ter de novidades vai ser um show que a gente ainda não tava com essa estrutura ainda. Vai ser um dia muito importante para mim", conta, emocionado, o artista ao falar da sua volta aos palcos.

Prisão

Principal nome das produções de 150 bpm, febre que extrapolou o funk carioca, Rennan teve sua trajetória de sucesso bruscamente interrompida, em abril, quando foi encarcerado. Suspeito de colaborar com eventos promovidos por criminosos na comunidade onde vive, o DJ foi acusado de associação ao tráfico de drogas, teve sua prisão decretada e foi condenado a cumprir pena de 6 anos e 8 meses em regime fechado.

No mês passado, no entanto, ele deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, após o Supremo Tribunal Federal decidir, em julgamento, contra as prisões em 2ª instância. Livre, o produtor comemora a oportunidade de voltar à rotina e poder focar na carreira. "Assim que eu saí, a primeira coisa que fiz foi curtir com a minha família e os meus amigos. Pretendo viajar, porque gosto muito de viajar. Mas, primeiramente, estou colocando meu trabalho à frente. Mais pra frente um pouco, vou conseguir fazer as coisas de que gosto, que é viajar com a minha esposa e brincar com meus filhos", confessa o artista.

Reviravolta

Da prisão, Rennan foi indicado ao Grammy Latino e recebeu, em outubro, o Prêmio Multishow de Produtor do Ano e de Canção do Ano pela música 'Hoje Eu Vou Parar Na Gaiola', em parceria com o MC Livinho. Para o produtor, foi a dedicação do público que possibilitou essas conquistas.

"Recebo esse carinho da melhor forma possível, de braços abertos. Agradeço primeiramente aos meus fãs, porque se não fossem eles eu não estaria onde estou. Não esperava que a minha música fosse ultrapassar tantas barreiras e ter tantos feitos, como no caso da indicação ao Grammy e do troféu do Prêmio Multishow", destaca Rennan, que completa: "Por isso que eu fico tão feliz".

Mesmo com tanto reconhecimento, Rennan não se dá por satisfeito. A última novidade é uma parceria com a cantora mais disputada do Brasil. "Em relação a Anitta está tudo caminhando certinho. Nós só estamos escolhendo a música ainda. Estamos tendo cuidado na fase de escolher a música, porque queremos acertar nessa", revela o DJ.