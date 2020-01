Confira a lista de indicados ao Oscar 2020

Rio - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta segunda-feira, em Los Angeles, a lista de indicados ao Oscar 2020. O anúncio foi feito pelos atores John Cho e Issa Rae. O brasileiro 'Democracia em Vertigem' foi indicado na categoria 'melhor documentário'. "Coringa" é o filme com o mairo número de indicações: foram 11 no total. Em segundo lugar aparecem "Era uma vez em Hollywood" e 1917" e "O Irlandês" com 10 indicações cada. A edição de 2020 do Oscar não terá um apresentador e deve acontecer no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles.

Confira a lista de indicados aos Oscar 2020:

Melhor filme

"Ford v Ferrari"

"O irlandês"

"Jojo Rabbit"

"Coringa"

"Adoráveis mulheres"

"História de um casamento"

"1917"

"Era uma vez em... Hollywood

"Parasita"

Melhor ator

Antonio Banderas - "Dor e Glória"

Leonardo DiCaprio - "Era uma vez em... Hollywood"

Adam Driver - "História de um casamento"

Joaquim Phoenix - "Coringa"

Jonathan Price - "Dois papas"

Melhor atriz

Cynthia Erivo - “Harriet”

Scarlett Johansson - “História de um casamento”

Saoirse Ronan “Adoráveis Mulheres”

Charlize Theron - “O escândalo”

Renée Zellweger - “Judy - Muito Além do Arco-Íris”

Atriz coadjuvante:

Kathy Bates - "O caso Richard Jewell"

Laura Dern - "História de um casamento"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Adoráveis mulheres"

Margot Robbie - "O escândalo"

Ator coadjuvante:

Tom Hanks - "Um lindo dia na vizinhança"

Anthony Hopkins - "Dois papas"

Al Pacino - "O irlandês"

Joe Pesci - "O irlandês"

Brad Pitt - "Era uma vez em... Hollywood"

Roteiro adaptado:

"O irlandês"

"Jojo rabbit"

"Coringa"

"Adoráveis mulheres"

"Dois papas"

Roteiro original:

"Entre facas e segredos"

"História de um casamento"

"1917"

"Era uma vez em... Hollywood"

"Parasita"

Maquiagem e cabelo:

"Bombshell"

"Coringa"

"Judy"

"1917"

"Maleficent: Mistress of evil"

Mixagem de som:

"Ad astra"

"Ford v Ferrari"

"Coringa"

"1917"

"Era uma vez em... Hollywood"

Curta-metragem:

“Brotherhood”

“Nefta football club”

“The neighbors’ window”

“Saria”

“A sister”

Design de figurino

“O irlandês”

“Jojo rabbit”

“Coringa”

“Adoráveis Mulheres”

“Era uma vez em… Hollywood”

Edição de som

"Ford vs ferrari"

"Coringa"

"1917"

"Era uma vez em... Hollywood"

"Strar wars: A ascensão Skywalker"

Trilha original:

"Coringa"

"Adoráveis mulheres"

"História de um casamento"

"1917"

"Star wars - A ascensão Skywalker"

Animação:

"Como treinar seu dragão 3"

"I lost my body"

"Klaus"

"Missing link"

"Toy story 4"

Curta de animação:

"Dcera (daughter)"

"Hair love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Documentário

"American factory"

"The cave"

"Democracia em vertigem"

"For Sama"

"Honeyland"

Curta documentário

"In the absence

"Learning to skateboard in a warzone

"Life overtakes me"

"St Louis Superman"

"Walk run cha-cha"

Filme estrangeiro

"Corpus christi" - Polônia

"Honeyland" - Macedônia

"Os miseráveis" - França

"Dor e glória" - França

"Parasita" - Coreia do Sul

Design de produção

"O irlandês"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Era uma vez... em Hollywood"

"Parasita"

Edição

"Ford v Ferrari"

"O irlandês"

"Jojo rabbit"

"Coringa"

"Parasita"

Fotografia

"O irlandês"

"Coringa"

"Lighthouse"

"1917"

"Era uma vez... Em Hollywood"

Efeitos visuais

"Avengers: Endgame"

"O irlandês"

"O rei leão"

"1917"

"Star Wars: A ascensão Skywalker"