Tati Zaqui posta foto beijando outra mulher: 'Do nada nós'

Rio - Tati Zaqui postou no Stories, do Instagram, uma foto em que aparece beijando outra mulher. A funkeira, que já afirmou ser bissexual em entrevistas, marcou o perfil de seu affair, uma jovem chamada Maria Helena. "Do nada, nós", escreveu Tati Zaqui na imagem.

Maria Helena também compartilhou o clique no Stories e também se declarou. "Do nada o casal mais lindo do planeta", disse. Ao ser questionada se está namorando Tati Zaqui, Maria Helena fez um desenho e brincou: "Sim, olha ela aqui. To comprando as alianças já, você que lute."