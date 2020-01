Danilo colabora para que restaurante da própria mãe feche

Rio - A relação de Danilo (Chay Suede) com Thelma (Adriana Esteves) está cada vez pior em 'Amor de Mãe'. A partir do episódio que vai ao ar na quinta-feira, 21, as cenas da novela vão mostrar o filho em processo de se tornar o principal concorrente do restaurante da própria mãe. O jovem vai assumir a cozinha do bar de Nuno (Rodolfo Vaz), sem saber que o vilão Álvaro (Irandhir Santos) comprou o estabelecimento.

No novo local de trabalho, Danilo vai se tornar um chef de sucesso e sócio do restaurante, uma situação que vai colocar o estabelecimento de Thelma jogado às moscas. Perdida, a mulher vai fechar as portas e vai vender o negócio como o milionário quer.

A ideia de comprar o bar de Thelma e fazer uma reforma no ambiente foi de Belizário (Tuca Andrada). O policial é uma das figuras na trama que tem embates com a mãe de Danilo. Além de ter sido expulso do restaurante, já que Thelma é contra dar comida de graça para policiais, a mulher já o enfrentou quando foram feitas buscas pelas armas de Marconi Douglas Silva) para proteger Gabo (Felipe Duarte).

Dilema de Danilo

Com a compra por parte de Álvaro, o bar do Nuno vai reabrir e rapidamente vai ser o lugar mais badalado do bairro Passeio. Apesar de estar irritado com a mãe por ela ter furado as camisinhas dele e decidir por não morar mais com ela, Danilo vai incentivar Thelma a não fechar o restaurante.

A insistência do Filho não será o suficiente para a mulher. O aneurisma cerebral, somado ao desgosto das brigas com Danilo e um convite repentino de Gabo para irem a Portugal, Thelma vai vender o negócio fundado pelo avô. A comerciante vai conversar com Vitória (Taís Araújo) sobre as propostas de compra do restaurante português. Consolidada a venda, Álvaro vai se sentir vitorioso por ter usado Danilo para derrubar a própria mãe.