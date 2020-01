Ex-BBBs falam sobre as novidades do reality

Falta bem pouco para conhecer quem serão os novos participantes do 'Big Brother Brasil 20'. A Globo divulga hoje, durante toda a programação, os selecionados para o reality, que estreia na segunda-feira. Entre as novidades dessa temporada estão grupos Xepa e VIP, líder com mais poder do que nunca, celular na casa, possibilidade de fugir do paredão e muito mais. Mas o que explica o interesse das pessoas no programa, que apesar de perder audiência, ainda é líder em faturamento?

"O 'Big Brother' é uma paixão. Muita gente aguarda ansiosa o ano inteiro para poder acompanhar o reality. A verdade é que amando ou odiando o programa, a gente sempre acaba assistindo", entrega Danrley Ferreira, ex-participante do 'BBB19'. "Sempre vai existir (essa curiosidade), independente de ter menos audiência, e terem pessoas menos espontâneas do que as outras edições, de toda forma são pessoas que estao tendo comportamentos e o publico gosta de ver", completa Fani Pacheco, do 'BBB7' e 'BBB13'.