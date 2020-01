Brasil foi o sexto país que mais falou sobre K-Pop no Twitter em 2019

Rio - Com fãs espalhados por todas as partes do mundo, o K-pop (música pop coreana) segue mostrando sua força no Twitter. Em 2019, foram registrados globalmente, 6,1 bilhões de tweets sobre o assunto, o que representa um crescimento de 15% em relação a 2018.

Os brasileiros deram uma contribuição importante para essa conversa: o país foi o sexto que mais tweetou sobre K-pop em 2019, atrás apenas de países asiáticos e dos Estados Unidos.



Confira abaixo o ranking dos países que mais falaram sobre K-Pop no Twitter em 2019:



1) Tailândia

2) Coreia do Sul

3) Indonésia

4) Estados Unidos

5) Filipinas

6) Brasil

7) Malásia

8) Japão

9) México

10) Argentina

BTS teve o tweet mais o retweetado

Os milhares de fãs do BTS (@bts_twt ) ajudaram os meninos coreanos a quebrar mais um recorde. Um Tweet publicado pelo perfil do grupo, em que o membro Jungkook dança ao som da música "Bad Guy", de Billie Eilish, tornou-se o mais Retweetado em todo o mundo no ano de 2019. O BTS também foi o grupo de K-pop mais mencionado no Twitter no ano passado, a frente do EXO (@weareoneEXO ) e GOT7 (@ GOT7Official ).