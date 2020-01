Na reta final de 'Bom Sucesso', Giovanna Coimbra comemora sua estreia em novelas

Rio - Aos 20 anos, Giovanna Coimbra é só felicidade ao falar sobre seu primeiro trabalho na TV, a Gabriela de 'Bom Sucesso'. A gratidão é tanta que a jovem atriz vê com bons olhos até a mudança radical que teve que viver por conta da personagem.

"Essa questão de cortar o cabelo, eu descobri de surpresa. Estava lendo os capítulos e o mais engraçado foi que eu só li: 'para revelação do público, Gabriela aparece de cabelo cortado'. Eu passei a página e depois pensei: 'Gabriel de cabelo cortado? Gabriela sou eu! Como assim?'. Mas deu tudo certo", lembra a atriz, ao risos, ao falar da "cena mais tensa de sua carreira".

"Mas, por outro lado, foi uma das cenas mais prazerosas da minha vida. Tive a experiência de cortar meu próprio cabelo e com o suporte da equipe inteira. Todo mundo estava ali e foi uma cena de uma representatividade muito grande. A Gabriela sempre teve muito cuidado com o cabelo, é um objeto de afeto dela, e é incrível ela abrir mão disso pelo basquete, que é o que ela mais ama fazer na vida", destaca Giovanna, que percebeu o aumento do carinho do público quando sua personagem ficou entre a vida e a morte na trama.

"Fazer a Gabriela doente foi muito bom. Primeiro, porque falar sobre foi morte foi levantando várias questões para que eu pudesse refletir. E porque, para mim, enquanto artista foi uma experiência muito boa. E o mais legal de tudo foi a receptividade do público, que me parava em todos os lugares para perguntar se a Gabriela ia viver ou morrer. Não tinha um dia sequer que eu não recebesse mensagens de gente falando que ela era a personagem favorita e que as pessoas se inspiravam nela. Foi um presente", diz a atriz emocionada ao lembrar que sua opinião está comprometida. "Mas eu sou suspeita. Tudo nessa novela é um presente para mim", brinca.

#Gabicente

A uma semana do fim da trama, outro ponto alto da participação de Giovanna na novela foi a química com seu par romântico Gabriel Contente, que faz o playboy Vicente. A atriz aproveita para dar sua opinião sobre a primeira cena de sexo do casal, na qual Gabriela revela que não é mais virgem.

"Foi bem legal fazer, porque foi inusitado. Achei bom apresentar dessa forma, porque geralmente, no clichê das histórias, é a menina quem é virgem. Mas lá na hora H, ela surpreendeu o público. E, mesmo assim, não deixou de ter delicadeza ou romance, porque mesmo ela não sendo mais virgem, ela diz que é a primeira vez dela com ele. Então acaba sendo igualmente importante", conta a atriz que sentiu, pelas redes sociais, que muitas meninas se sentiram representadas pela forma como a história foi retratada.

Próximos passos

Ainda estudando qual vai ser seu próximo projeto como atriz, Giovanna sente dificuldades de se despedir da novela das 7. "Eu estou vivendo intensamente os últimos capítulos de 'Bom Sucesso'. Estou com o coração apertado de terminar. Fazer essa novela é muito prazeroso. Mas, depois, vou descansar muito e curtir o carnaval, que eu amo com todas as minhas forças. Vou até ver se eu desfilo em alguma escola de samba", revela a atriz, que já foi até passista mirim da Mangueira