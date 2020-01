Conheça a história por trás do sucesso de 'Brota no bailão'

Você está em silêncio e de repente escuta (ou lembra): "É hoje que ele paga todo mal que ele te fez/ É hoje que ele paga todo mal que ele te fez/ Cabelo ok/ Marquinha ok/ Sobrancelha ok/ A unha tá ok/ Brota no bailão pro desespero do seu ex". Adicione ao hit chiclete de Thiaguinho MT, vídeos (feitos por desconhecidos) em que Bruna Marquezine, Fátima Bernardes, Joelma e Thais Fersoza "mostram" o que os ex-parceiros perderam e que elas estão muito bem, obrigado. Pronto, o resultado é um forte candidato a hit de Carnaval 2020.

"O que ajudou muito também foi o challenge (desafio) que o Luccas Luccas (influencer digital de make) criou e viralizou. Acredito que (o sucesso) é porque muitas pessoas estão se identificando com a letra. E o ritmo que o JS O Mão de Ouro criou, do brega funk com arrocha, é inédito e chiclete", comemora o cantor Thiaguinho MT, autor do hit 'Tudo Ok', que tem produção de JS O Mão de Ouro. "Não esperava, mas sempre acreditava no potencial da música", atesta.

TUDO OK

Quando questionado se alguma ex já o marcou em algum vídeo mostrando o que ele perdeu, Thiaguinho garante. "Nunca aconteceu, mas se acontecer, Tudo OK (risos)", brinca ele, que leva no nome dos bairros onde cresceu em Araruama: Mataruna e Mutirão. Já aconteceu contigo de estar em alguma festa e uma ex surgir toda poderosa? "Também não", despista, com humor.

Natural de Araruama, o artista de 28 anos atualmente mora em São Paulo e conta que fez a letra no dia 18 de setembro do ano passado. "O lançamento aconteceu dois meses depois. Porque estávamos querendo lançar a música na hora certa, quando tudo estivesse do nosso jeito", explica Thiaguinho.

INSPIRAÇÃO

Ainda segundo ele, a inspiração para a música veio de uma pessoa que falou para ele que estava com o cabelo ok e a sobrancelha ok. "Guardei essas palavras. Depois de um tempo, estava no Twitter e vi um cara dizendo que ia pro baile pro desespero do ex dele. No caso, eu pensei e juntei as duas coisas, e acabou saindo essa música para ex casais. A principal mensagem é a superação de um término.

QUASE DESISTIU

Com oito anos de carreira, o funkeiro diz que nem sempre foi fácil o caminho dele no mundo da música. "Pensei em desistir várias vezes. Muita gente tenta botar a gente para baixo, fazer desistir dos sonhos. Mas, graças a Deus, eu tenho uma família incrível que me apoia sempre, independente de qualquer coisa. Foi por eles e para eles que eu segui em frente e jamais desisti", pontua.