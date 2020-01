Roda de Samba Pede Teresa agita o Teatro Rival

Rio - A tradicional roda de samba Pede Teresa — criada no Bairro de Fátima e que há anos anima a Praça Tiradentes nas sextas-feiras — chega agora ao Teatro Rival Refit. Formado por Alex Oliver (percussão geral), Blade Percussão (percussão e voz), Leo Rosário (cavaco e voz) e Luna (percussão e voz), o grupo promete um samba animado na próxima quinta-feira (23), seguindo com as comemorações de seus seis anos de existência, completados em outubro do ano passado.



O roteiro do show inclui composições de craques que vão de Ismael Silva, Cartola e Candeia, a Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Galocantô, passando por Roberto Ribeiro, Dona Ivone Lara, Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, e Almir Guineto.