Pele bronzeada: as dicas de ouro para ter a marquinha de biquíni perfeita

Chegar no escritório com a "cor do verão" se torna o principal objetivo de muita gente quando os dias de calor começam a despontar. Porém, ter a marquinha perfeita não significa apenas ficar no Sol por horas a fio. Na realidade, existem alguns segredinhos que fazem toda a diferença se você quer ficar com a pele bronzeada. Quer saber quais?

"Alguns cuidados para ter uma marquinha legal são simples de fazer. Eles incluem preparo antes do Sol, durante e depois da exposição", explica Natasha Crepaldi, especialista em Dermatologia pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Segundo ela, é preciso prestar atenção em questões que vão muito além da estética se você quer ficar com a pele bronzeada e saudável. Isso inclui até mesmo o quanto de água que você bebe por dia, o que você come e, claro, os três passos essenciais: limpeza, esfoliação e hidratação.

Cuidados antes, durante e depois para ficar com a pele bronzeada

Antes

A sua rotina para além dos dias de Sol contam (e muito) para uma pele bronzeada e saudável. Por isso, a médica indica:

Ingerir entre dois e três litros e água por dia;

Consumir frutas, legumes e verduras de coloração amarela, laranja, vermelha ou verde escura que são ricas em betacaroteno, contribuindo com o bronzeado.

Outros cuidados incluem preparar a pele, limpando-a antes de tomar Sol e não aplicando cremes, hidratantes ou medicamentos tópicos (com exceção do protetor solar, claro). "Não esfolie a pele no dia e nem na véspera a exposição solar, pois pode deixá-la fina e mais sensível a queimaduras. A esfoliação deve ser feita pelo menos 5 dias antes da exposição solar", diz.

Durante

É importante sempre aplicar o filtro solar com fator de proteção solar (FPS) de, no mínimo, 30. Aplique 30 minutos antes da exposição ao Sol e antes de vestir o bíquini ou maiô. Lembre-se de reaplicar o produto a cada duas horas ou sempre depois que entrar na água, e dar atenção ao rosto, escolhendo um protetor com FPS 50 ou maior. Se você quiser usar um bronzeador para "agilizar" o processo, aplique sempre por cima do protetor solar.

"A principal radiação responsável pelo bronzeado é a UVA, que está presente o dia todo, mas entre 10 e 16h. os raios UVB são acentuados e podem causar queimaduras. Por isso, evite os horários de pico do Sol", recomenda a profissional.

Depois

O mais importante depois de tomar Sol é evitar que a pele fique ressecada e envelhecida. Para isso, evite banhos muito quentes e demorados, procure usar sabonetes suaves e sempre passe hidratante depois. Evite buchas e esfoliantes, já que isso pode fazer com que a "cor do verão" saia mais rápido do que esperado.

"O bronzeado vai embora a medida que a pele vai se renovando. Esse processo naturalmente costuma durar entre 28 e 35 dias, quando o ciclo celular se completa, desde a produção das células da pele até a descamação natural. A esfoliação remove precocemente algumas células acelerando o processo", explica a dermatologista.

E qual é o segredo para ter a marquinha perfeita?





Ok, se você quer saber como manter a marquinha é preciso, primeiro, escolher um biquíni. "Vista sempre o mesmo biquíni, com a marca que deseja", diz Natasha. Segundo ela, os bíquinis de alcinha, sem laço na lateral do quadril e justos ao corpo deixam uma marquinha mais "definida".

Porém, existe uma regra de ouro para ter a pele bronzeada: tomar Sol aos poucos. "É muito importante deixar claro que uma marquinha segura e perfeita não é produzida em um final de semana. O bronzeamento seguro é o progressivo, que dá tempo para a pele se adaptar a exposição solar. Se não respeitar o tempo necessário a essa adaptação, o resultado é uma queimadura e/ou vermelhidão", reforça.

Assim, comece a tomar Sol por alguns minutos e, com o passar dos dias, vá aumentando esse tempo. Por exemplo, fique 15 minutos se bronzeando na frente e 15 atrás no primeiro dia. Já no segundo, aumente para 20 muntos, no terceiro fique 25, e assim por diante.

"Pessoas com peles claras devem seguir à risca os cuidados, nunca dispensar o protetor solar e não exagerar nos primeiros dias de Sol. As peles mais escuras são um pouco mais resistentes e se bronzeiam com mais facilidade, podendo usar a proteção mínima ao sol", finaliza.