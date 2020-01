Luísa Sonza fará sua estreia no carnaval do Rio: 'será incrível'

O carnaval 2020 vai ser especial para a cantora Luísa Sonza. Isso porque, este ano a loira fará sua estreia no carnaval carioca desfilando pela primeira vez em uma escola de samba. A gaúcha vai sair pela Grande Rio no desfile que acontecerá no dia 23 de fevereiro e a escola escolhida pela artista já é conhecida por levar diversas celebridades para a Sapucaí.

Quem fez o convite para Luísa Sonza foi o promoter da escola de samba, David Brazil, que a pedido do próprio presidente da Grande Rio, Jayder Soares. O convite foi aceito na hora e a cantora não escondeu a sua felicidade.

“Super feliz em ter recebido este convite tão especial. Vai ser minha primeira vez na Sapucaí e tenho certeza que será incrível! Amo o carnaval, o Rio! É uma época que sempre tem uma energia única", falou a esposa de Whindersson Nunes com animação.

Luísa Sonza vai ter que mostrar que tem samba no pé, já que será um dos destaques de chão da escola de samba. Além de marcar presença na Sapucaí, a cantora participará do “Baile das Minas”, junto com Valesca Popozuda, MC Rebecca e Gabily, no dia 24 de fevereiro.