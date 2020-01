Na reta final da gravidez, Giselle Itié exibe barrigão

Prestes a dar à luz a seu primeiro filho com o ator Guilherme Winter, Gisele Itié usou suas redes sociais para exibir seu barrigão e mostrar que o enxoval do bebê está em dia.



“A girl power descobriu que está no caminho certo. Fazer enxoval neste momento quer dizer levantar muito paninhos para o #unicornbaby ,fraldas (ecológicas?), vários bodies, meias, manta, toalhas, shampoo/sabonete (qual?), banheirinha (qual?) – ou dou banho no chuveiro pele com pele? como a @gabrielaribeiropilates alertou – e muuuuuuuuuito amoooor!!! Faltou alguma coisa Mamis?! Hoje – domingo- minha vontade é de ficar que nem uma mamãe ursa. Só hibernando e sentindo meu amor se mexendo…. e fazendo de conta que não tenho que arrumar o nosso casulo. Tenho muuuuuuita coisa pra arrumar… ah casulo ninho meu ops NOSSO!” escreveu ela na legenda da foto.

A publicação rendeu muitos elogios a futura mamãe, entre eles, um comentário carinhoso da atriz Samara Felippo que escreveu: “Ai gente… ela ta tão mamãe ursa”.