Mulher gasta mais de R$ 4,3 mil para parecer bonita na hora do parto

Algumas mães fotografam o parto para que aquele momento inesquecível seja eternizado. Com a britânica Darryl Baker, 33 anos, não foi diferente. Porém, com um detalhe: ela fez questão de parecer bonita e elegante em todos os cliques. Para isso, gastou em procedimentos estéticos cerca de 800 libras esterlinas, equivalente a mais de R$ 4,3 mil.

Ao site The Sun, ela conta que fez extensão de cílios, depilação especial, bronzeamento artificial e só não aplicou botox porque não teve permissão. Segundo Darryl, o desejo de estar linda durante o parto começou quando ela descobriu que seria necessário fazer cesárea.



“Uma cesariana não estava nos planos, mas não havia outra opção. Então eu tirei o melhor proveito da situação”, fala. Como sabia que o parto seria agendado, aproveitou para “adicionar glamour” ao visual e parecer mais bonita nas fotos.

Ela explica que, claro, primeiro se preocupou que a filha tivesse um nascimento seguro, mas, depois, percebeu que poderia aproveitar para estar com uma boa aparência nos registros.

Então, assim que agendou o parto, fez uma lista de todos os procedimentos estéticos e gostaria de fazer – o que incluiu extensão de cílios, depilação, sobrancelhas feitas e até creme bronzeador na noite anterior ao parto.

“Muitas fotos seriam tiradas naquele dia e eu queria ficar bonita nelas”, explica. Embora tenha ficado horas deitada em uma cama enquanto os cílios foram colados e tenha sentido muita dor durante a depilação, ela não se arrepende do que fez.

Darryl fala que ficou feliz com o resultado das fotos e até foi elogiada pelas enfermeiras pela sua bela aparência após o parto. “Fiquei feliz em gastar tempo e dinheiro com isso. Essas são as fotos mais preciosas de todos os tempos”, completa.