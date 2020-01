Sorocaba e esposa revelam nome do primeiro filho

A esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues, exibiu sua barriguinha de grávida em seu perfil no Instagram neste domingo (19) e aproveitou para revelar o nome do herdeiro ao desabafar sobre a gestação.



“Nesse mundo totalmente novo pra mim, vai me dando um friozinho na barriga em pensar em como vou te cuidar e criar, sendo que a única coisa que eu tenho de experiência foi o que aprendi com a minha mãe. Mas ao te sentir hoje, pela primeira vez no meu ventre, parece que tudo muda, uma confiança toma conta de mim, uma segurança de que tudo vai dar muito certo e de que Deus tem respondido às minhas orações."

O casal está à espera de seu primeiro filho.