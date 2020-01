BBB20: Participante Hadson Nery já foi processado por agredir mulher

O BBB 20 nem começou e já está gerando polêmica. O reality show, da Globo, que terá sua estreia nesta terça-feira (21), tem um participante envolvido em acusação de violência contra a mulher. O ex-jogador de futebol Hadson da Silva Nery já foi indiciado por agressão doméstica pela sua ex-mulher, Elen Cristina Vara Nery.



Segundo o site Notícias da TV, o processo está registrado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Elen entrou com o pedido de medida protetiva contra o participante do reality após duas denúncias.

Em 2018, o juiz Maurício Ponte Ferreira de Souza determinou que Hadson ficasse 100 metros longe de sua ex-esposa, assim, não tendo nenhum contato com ela

A questão agora é saber se mesmo com esses processos judiciais ele entrará normalmente na casa ou isso irá interferir ao decorrer do jogo.