Carnaval 2020: confira famosas que desfilarão como Rainhas de Bateria

O Carnaval 2020 está chegando e uma das atrações que o público mais gosta de apreciar nos desfiles das escolas de samba é a Rainha de Bateria.

Poderosas, torneadas e cheias de si, elas encantam os foliões por onde passam, seja na Sapucaí ou no Anhembi. Pensando nisso, o iG Gente listou as famosas que vão desfilar como Rainhas de Bateria no Carnaval 2020.



Sabrina Sato - Gaviões da Fiel

Além de Sabrina Sato como Rainha de bateria, a Gaviões da Fiel levará um samba-enredo para avenida que contará grandes paixões marcadas na memória popular.

Paraíso do Tuiuti - Lívia Andrade

Sob o reinado de Lívia Andrade, o samba-enredo da escola narrará o encontro de de Dom Sebastião, Rei de Portugal, com São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro.

Grande Rio- Paolla Oliveira

Rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, no Rio de Janeiro, Paolla Oliveira desfilará na Sapucaí sob o samba-enredo “Tata Londirá: O canto do caboclo no Quilombo de Caxias”, que conta a história do pai de santo mais famoso de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

União da Ilha - Gracyanne Barbosa

Rainha de bateria da União da Ilha, a dançarina vai participar de desfile "clamando pela paz", segundo adiantou ao iG Gente.

Neste ano, a agremiação defendida pela musa vai falar da realidade das favelas do Rio com o enredo “Nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: Salve-se quem puder!”

Vila Isabel - Aline Riscado

Sem grandes detalhes revelados sobre sua fantasia, Aline Riscado desfilará na Vila Isabel. O enredo da escola, segundo divulgado pela mesma, é “Gigante pela própria natureza: Jaçanã e um índio chamado Brasil”, do carnavalesco Edson Pereira. A trilha vai contar a história de Brasília como uma lenda indígena.

Salgueiro - Viviane Araújo

Em 2020, a escola vai desfilar com o enredo “O rei negro do picadeiro”, que vai falar do primeiro palhaço negro brasileiro. Rainha de bateria, a fantasia de Viviane terá referências do homenageado.

Unidos da Tijuca - Lexa

Com ajuda do talento e carisma de Lexa, a Unidos da Tijuca falará das belezas naturais e as produzidas pela mão do homem no Rio de Janeiro.

Imperatriz Leopoldinense - IZA

Estreante na Avenida, IZA tem mostrado nas redes sociais que os treinos para o Carnaval estão a todo vapor. A cantora desfilará para a Imperatriz Leopoldinense que, por meio do samba-enredo, contará a história da relação do homem com o dinheiro.