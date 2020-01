Seguidora pergunta se Rafael Vitti não trabalha e leva fora de Tatá Werneck

Rio - Tatá Werneck deu um fora em uma seguidora que alfinetou Rafael Vitti no Instagram. Tudo começou quando Tatá postou uma foto em que o marido aparece segurando a filha do casal, Clara Maria, no colo. Uma seguidora, então, quis saber se Rafael Vitti não tinha emprego.

"Sei que Tatá está de licença maternidade, mas o rapaz aí não trampa não?", perguntou a mulher. Tatá Werneck não deixou barato. "Ele tem contrato também. Fez a novela Verão 90 e a Globo respeitou nossa vontade de ficarmos esse tempo com ela. Não se preocupe, meu marido trabalha. Já pode dormir em paz", respondeu.

Clara Maria nasceu em outubro de 2019 e é a primeira filha do casal.