Belle Silva, mulher de Thiago Silva, se irrita com fãs que a criticaram por ficar 'o dia inteiro na cama'

Rio - Belle Silva, mulher do jogador de futebol Thiago Silva, se irritou com alguns seguidores no Instagram. É que algumas pessoas criticaram Belle por passar o dia inteiro na cama.

"Vocês são muito chatos. Amém que eu só vivo nessa cama. Eu vivo em um país em que está fazendo 3 graus. Eu não trabalho fora. Eu tenho quem me ajude em casa. Graças a Deus, meu marido me dá condições de viver nesta cama. Respeita! Coisa chata", esbravejou.

"Eu respeito muito vocês e gosto muito de vocês, mas tem hora que ó... As 12 horas do dia que eu fico acordada, vocês estão do meu lado para saber que eu vivo na cama?", questionou. Em seguida, Belle ainda perguntou ao marido se ela ficava o dia inteiro na cama.

"Eu só vivo na cama?", perguntou a Thiago Silva. "Ultimamente, não está nem parando em casa", disse o jogador, que demorou um pouco para responder.

Thiago Silva é jogador do Paris Saint German. Ele e a mulher, Belle Silva, moram em Paris, na França.