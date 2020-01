Luana Piovani diz que mãe do namorado não gosta dela: 'Eu não tô nem aí'

Rio - Luana Piovani, de 42 anos, está em Israel para mais uma visita ao namorado, o jogador de basquete Ofek Malka, de 23. A atriz já havia contado que não se hospeda na casa do jogador por causa da mãe dele e, agora, contou que a sogra não aprova o relacionamento entre eles.

"Como funciona na cultura dele namorar mulher mais velha com três filhos, divorciada? Família opina? Como é?", perguntou uma seguidora de Luana no Instagram.

"Amada, confesso que não pergunto não, cada um com a sua carga. No começo questionei o porquê de ele me querer tanto e ouvi a resposta que encheu meu coração e findou minhas perguntas. Sei que a mãe dele não gosta da nossa relação e eu não to nem aí. Quem tem que gostar é ele, pois é com ele que eu durmo", respondeu Luana.

A atriz e Ofek Malka assumiram o namoro em agosto de 2019. Eles se conheceram em Ibiza, na Espanha, durante uma viagem de férias. Quando questionada sobre o motivo de não ficar na casa do namorado, Luana disparou. "Nem quero. Deeeus me livre. Mãe é bom, mas cada um tem a sua, né? To fora de mãe dos outros aff", disse.