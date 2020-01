Quem será o primeiro líder do 'BBB 20'?

A noite de hoje promete com a prova do líder para agitar a casa do 'BBB 20'. Quem você acha que leva a melhor? Ainda na agenda do reality, amanhã será a vez da prova do anjo, cujo vencedor será autoimune nesta semana. Enquanto isso, o tão esperado Paredão terá vez no domingo. Os participantes do grupo Camarote - os famosos do programa - perderam a disputa que valia imunidade e estão na berlinda.

"A gente vai ter que se votar, né? Eles também vão votar, né?", questiona Bianca Andrade. "Vai ter Paredão entre a gente", diz Manu Gavassi. "Até agora o que a gente sabe é que eles estão imune", afirma Babu Santana.

Com a queda do muro que separa Pipoca e Camarote, ontem, os brothers tiveram a chance de se conhecer um pouco mais. Ainda na quarta-feira, depois de mais de nove horas de prova, o grupo de desconhecidos conquistou a imunidade vencendo a prova de resistência. A vitória automaticamente colocou os famosos no Paredão de domingo.

Uma das novidades da 20ª edição do reality é a volta da Casa de Vidro, onde participantes ficavam expostos ao público em locais de grande circulação em edições passadas. A informação foi anunciada por Tiago Leifert, logo na estreia do programa. "Mais informações ao longo dessa semana ou da próxima", disse ele na estreia.

Quando o assunto é audiência, a estreia do 'BBB 20' marcou 24,9 pontos de audiência em São Paulo. A temporada anterior chegou a registrar 22,5 de média, a pior na estreia do reality da Globo.